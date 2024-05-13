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Стала известна позиция игроков «Челси» в вопросе будущего Почеттино слухи

13 Мая 2024 • 04:22 Комментировать
Брайтон
...
Челси
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15.05 21:45

Возможный уход Маурисио Почеттино из «Челси» остаётся одной из самых обсуждаемых тем в английском футболе.

«Синие» набрали впечатляющую форму в концовке сезона, однако аргентинский специалист по-прежнему не получил гарантий относительно своего дальнейшего пребывания в клубе. По информации журналиста Кирана Джилла, игроки «Челси» в большинстве своём не хотят ухода Почеттино. Команда поддерживает наставника и готова продолжать работу с ним.

Маурисио Почеттино занял должность главного тренера «Челси» летом прошлого года. Контракт 52-летнего рулевого рассчитан до середины следующего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Маурисио Почеттино

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