Стала известна позиция игроков «Челси» в вопросе будущего Почеттино

Возможный уход Маурисио Почеттино из «Челси» остаётся одной из самых обсуждаемых тем в английском футболе.

«Синие» набрали впечатляющую форму в концовке сезона, однако аргентинский специалист по-прежнему не получил гарантий относительно своего дальнейшего пребывания в клубе. По информации журналиста Кирана Джилла, игроки «Челси» в большинстве своём не хотят ухода Почеттино. Команда поддерживает наставника и готова продолжать работу с ним.

Маурисио Почеттино занял должность главного тренера «Челси» летом прошлого года. Контракт 52-летнего рулевого рассчитан до середины следующего года.