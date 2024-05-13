Романо подтвердил интерес «Реала» к звезде «Ливерпуля»

Правый защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд остаётся на радарах мадридского «Реала».

Слухи о заинтересованности гранда Ла Лиги в английском игроке неоднократно появлялись в СМИ по ходу текущего сезона. По сведениям авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, 25-летний футболист действительно является трансферной целью «Реала». В «королевском клубе» высоко оценивают способности 25-летней звезды «Ливерпуля».

Трент Александер-Арнольд представляет цвета мерсисайдцев на протяжении всей профессиональной карьеры. Его действующий контракт с клубом рассчитан до середины 2025 года, а трансферная стоимость, по оценке Transfermarkt, составляет 70 млн евро.