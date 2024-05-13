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Романо подтвердил интерес «Реала» к звезде «Ливерпуля»

13 Мая 2024 • 02:46 Комментировать
Астон Вилла
...
Ливерпуль
1 4.00 X 4.70 2 1.75
Через 17 ч. 48 мин.

Правый защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд остаётся на радарах мадридского «Реала».

Слухи о заинтересованности гранда Ла Лиги в английском игроке неоднократно появлялись в СМИ по ходу текущего сезона. По сведениям авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, 25-летний футболист действительно является трансферной целью «Реала». В «королевском клубе» высоко оценивают способности 25-летней звезды «Ливерпуля».

Трент Александер-Арнольд представляет цвета мерсисайдцев на протяжении всей профессиональной карьеры. Его действующий контракт с клубом рассчитан до середины 2025 года, а трансферная стоимость, по оценке Transfermarkt, составляет 70 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Трент Александер-Арнольд Фабрицио Романо трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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