Инсайдер Романо рассказал о трансферных планах «Челси»

Инсайдер Фабрицио Романо поделился информацией о планах «Челси» на предстоящее трансферное окно.

Руководство «синих» намерено усилить состав перед новым сезоном, но для этого, судя по всему, придётся провернуть ряд продаж.

«Думаю, «Челси» может потратить приличную сумму этим летом, однако клубу придётся продать нескольких игроков в начале трансферного периода – это могут быть, например, Трево Чалоба и Конор Галлахер. После этого «Челси» попробует подписать нового нападающего, центрального защитника и, возможно, левого защитника», – приводит Pys слова Романо.

Одной из главных целей «Челси» считается форвард «Наполи» Виктор Осимхен, оценённый в 130 млн евро.