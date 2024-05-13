Лебединая песня Мбаппе, дубль Гвардиола, полутысячник Нойера и полусотня «Байера»

Звонарек звенит за «Баварию», «Болонья» вторгается в Лигу чемпионов

«Бавария» после сумасбродного вылета из Лиги чемпионов от «Реала» морально восстанавливалась во внутреннем чемпионате спокойной победой над «Вольфсбургом». Нойер, автор результативной ошибки на «Сантьяго Бернабеу», провёл пятисотый матч в Бундеслиге. Гарри Кейн не попал в заявку – он травмирован. Быстрые голы резервиста Звонарека и Горецки установили окончательный счёт 2:0. «Байеру» не потребовался камбэк, чтобы не проиграть 50-й матч кряду. «Бохум» дома проиграл леверкузенцам 0:5. «РБ Лейпциг» сыграл вничью с «Вердером», но дортмундская «Боруссия» и вовсе крупно влетела «Майнцу» с потерей шансов попасть в топ-четвёрку.

Хоть «Ювентус» и сыграл вничью пятый тур подряд, он гарантировал себе путёвку в групповой этап Лиги чемпионов. Сенсационная «Болонья» также туда попала. В 37-м туре они очно поспорят за третье место. «Милан» и «Интер» позабивали по пять мячей – в ворота «Кальяри» и «Фрозиноне» соответственно. Разница лишь в том, что «Милан» ещё один раз пропустил. «Аталанта» с дублем де Кетеларе победила «Рому». Алексей Миранчук вышел на замену в концовке «под премиальные».

«Реал» сыграл в Ла Лиге опять не первым составом и расправился с «Гранадой». У Франа Гарсии забитый гол и ассист. Защитнику «Реала» (любому) удалось провернуть такое в матче внутреннего чемпионате впервые за пять с половиной лет. «Жирона» осеклась на «Алавесе», пропустив на 90+9-й минуте. Там 2:2. «Барселона» вернётся на второе место, если обыграет сегодня «Реал Сосьедад».

Суперкомпьютер не ценит «Ман Сити», «Монако» берёт серебро

Лондонский «Арсенал» на финише чемпионской гонки в АПЛ делает всё от себя зависящее. «Канониры» одержали в чемпионате пятую победу подряд, минимально одолев «Манчестер Юнайтед» с голом Троссара. Но «Манчестер Сити» тоже набрал ход. Он выиграл в рамках Премьер-лиги седьмой раз кряду. Досталось «Фулхэму», уступившему дома 0:4. Дубль у Гвардиола, ноль результативных действий у Холанна. Однако суперкомпьютер решил, что шансы «Сити» на чемпионство снизились.

У «Арсенала» остаётся один матч – с «Вест Хэмом». Команда Гвардиолы в последнем туре встретится с «Вест Хэмом», а среди недели в перенесённом матче схлестнётся с «Тоттенхэмом». Если там будет зафиксирована ничья, весьма возможно, что судьба титула решится по разнице мячей. Потому что сейчас «Арсенал» опережает «Ман Сити» на одно очко. «Ливерпуль» всё равно останется третьим.

В чемпионате Франции завершился предпоследний тур. Мбаппе прощался с «Парк де Пренс». Показал, что без него будет? Килиан забил быстрый гол (ассист ему сделал резервный голкипер парижан Арнау Тенас), а затем «Тулуза» накидала хозяевам три мяча. «Монако» в гостях победил «Монпелье» и гарантировал себе второе место. Головин не играл из-за травмы. «Гавр» минимально проиграл «Ницце» – Кузяев там появился на замену на 82-й минуте.

Кирилл Иванцов