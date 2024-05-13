Капелло: «Не понимаю, почему про де Дзерби так много говорят, чего он добился?»

Знаменитый экс-тренер Фабио Капелло признался, что не понимает ажиотажа вокруг рулевого «Брайтона» Роберто де Дзерби.

44-летнего наставника «чаек» регулярно связывают с возможным назначением в европейские топ-клубы. По словам Капелло, его соотечественник недостаточно успешен, чтобы быть настолько популярным в футбольном мире.

«Что такого сделал де Дзерби за свою карьеру, что он выиграл? В этом году его команда занимает девятое, десятое, одиннадцатое место... Я не понимаю, почему о нём постоянно говорят как об одном из лучших и самых востребованных тренеров», – приводит журналист Николо Скира слова Капелло.