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Гвардиола: «Гвардиол пришёл в «Манчестер Сити» на долгие годы»

13 Мая 2024 • 01:05 Комментировать
Тоттенхэм
...
Манчестер Сити
1 6.70 X 5.50 2 1.40
14.05 22:00

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола похвалил защитника Йошко Гвардиола, проводящего дебютный сезон в клубе.

В недавнем поединке с «Фулхэмом» (4:0) хорват оформил дубль. В общей сложности в активе 22-летнего футболиста уже пять забитых мячей в последних семи матчах.

«Гвардиол приехал сюда на долгие годы, и он уже доказал, что способен проявлять себя здесь. Нельзя забывать, что Йошко впервые оказался в Премьер-лиге, он совсем молод. Непросто показывать себя в таких условиях. Он пришёл в команду, которая выиграла требл, и поначалу был немного застенчив.

Он полностью сосредоточен на футболе, хочет становиться всё лучше и лучше. Имея такой подход, ты можешь достичь чего-то особенного», – передаёт City Xtra комментарии Гвардиолы.

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Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Йошко Гвардиол ещё теги

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