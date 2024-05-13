Гвардиола: «Гвардиол пришёл в «Манчестер Сити» на долгие годы»

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола похвалил защитника Йошко Гвардиола, проводящего дебютный сезон в клубе.

В недавнем поединке с «Фулхэмом» (4:0) хорват оформил дубль. В общей сложности в активе 22-летнего футболиста уже пять забитых мячей в последних семи матчах.

«Гвардиол приехал сюда на долгие годы, и он уже доказал, что способен проявлять себя здесь. Нельзя забывать, что Йошко впервые оказался в Премьер-лиге, он совсем молод. Непросто показывать себя в таких условиях. Он пришёл в команду, которая выиграла требл, и поначалу был немного застенчив.

Он полностью сосредоточен на футболе, хочет становиться всё лучше и лучше. Имея такой подход, ты можешь достичь чего-то особенного», – передаёт City Xtra комментарии Гвардиолы.