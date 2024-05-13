Гвардиола объяснил, почему Стоунс стал мало играть

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос об игровой практике центрального защитника Джона Стоунса.

Англичанин оставался на скамейке запасных в трёх из четырёх последних матчей «горожан», включая недавний поединок с «Фулхэмом» (4:0).

«Я знаю качества Джона: вместе с Гюндоганом он был первым новичком клуба после моего прихода восемь лет назад. Я бы не сказал, что мы как отец и сын, но мы отлично друг друга знаем. Он ещё наберёт свою лучшую форму, он нужен нам.

Иногда игроки делают шаг вперёд – сейчас Аканджи и Аке выглядят невероятно. Вот почему Стоунс не выходит в старте. Джек Грилиш в прошлом сезоне играл много, в этом – меньше. В «Манчестер Сити» ты должен стабильно показывать топ-уровень», – цитирует City Xtra Гвардиолу.