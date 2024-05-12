У «Арсенала» 0 поражений в матчах сезона АПЛ против команд «большой шестёрки»

В воскресенье «Арсенал» не показал яркой игры, но при этом смог обыграть на выезде «Манчестер Юнайтед» с минимальным счётом 1:0. Команда Микеля Артеты продолжает борьбу за чемпионский титул Премьер-лиги.

Интересно, что в текущем чемпионате Англии «Арсенал» не проигрывал командам из так называемой «большой шестёрки». В 10 матчах против «Манчестер Сити», «Ливерпуля», «Тоттенхэма», «Челси» и «Манчестер Юнайтед» «канониры» одержали шесть побед при четырёх ничьих.

В этом сезоне АПЛ «Арсенал» потерпел пять поражений. Команда Артеты уступала «Астон Вилле» (дважды), «Ньюкаслу», «Вест Хэму» и «Фулхэму».

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