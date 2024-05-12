Руни: «Эксперимент «Манчестер Юнайтед» с Каземиро не удался»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни рассказал, что думает о текущем положении дел в команде Эрика тен Хага.

«Красные дьяволы» страдают из-за кризиса травм, в связи с чем некоторым игрокам приходится играть не на своих позициях. Один из таковых – Каземиро, которого задействуют в центре обороны.

«Не думаю, что эксперимент с Каземиро удался. Но какие альтернативы были у «Манчестер Юнайтед»? В команде так много травмированных игроков на всех позициях.

Как тренер, вы должны сделать всё, чтобы игроки были лишены возможности пропустить матч. Если у тебя нет серьёзной травмы, ты должен хотеть выйти на поле, а в «Манчестер Юнайтед», как мне кажется, это не так», – высказался Руни, выступая на Sky Sports после матча «Манчестер Юнайтед» – «Арсенал» (0:1).