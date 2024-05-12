Шансы «Манчестер Сити» на титул АПЛ снизились – суперкомпьютер выдал новые цифры

«Манчестер Сити» и «Арсенал» борются за титул чемпиона Англии. В субботу «горожане» разгромили на выезде «Фулхэм» со счётом 4:0, а на следующий день «канониры» победили в гостях у «Манчестер Юнайтед» с результатом 1:0.

Аналитики из Opta запустили свой суперкомпьютер и просчитали шансы «Манчестер Сити» и «Арсенала» на чемпионство по итогам выходных. Теперь шансы команды Хосепа Гвардиолы на завоевание титула измеряются в 58,7%, а шансы «Арсенала» - в 41,3%.

Получается, по итогам тура шансы «Манчестер Сити» снизились на 7,2%, а шансы «Арсенала», соответственно, выросли на эти же 7,2%.

«Арсенал» опережает «Манчестер Сити» на один балл. При этом «канонирам» осталось сыграть один матч (против «Эвертона» дома), а «горожанам» - два (против «Тоттенхэма» на выезде и против «Вест Хэма» дома).

«Манчестер Сити» или «Арсенал»: турнирная ситуация в гонке за чемпионский титул АПЛ