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Шансы «Манчестер Сити» на титул АПЛ снизились – суперкомпьютер выдал новые цифры

12 Мая 2024 • 22:40 Комментировать
Тоттенхэм
...
Манчестер Сити
1 6.20 X 5.20 2 1.43
14.05 22:00

«Манчестер Сити» и «Арсенал» борются за титул чемпиона Англии. В субботу «горожане» разгромили на выезде «Фулхэм» со счётом 4:0, а на следующий день «канониры» победили в гостях у «Манчестер Юнайтед» с результатом 1:0.

Аналитики из Opta запустили свой суперкомпьютер и просчитали шансы «Манчестер Сити» и «Арсенала» на чемпионство по итогам выходных. Теперь шансы команды Хосепа Гвардиолы на завоевание титула измеряются в 58,7%, а шансы «Арсенала» - в 41,3%.

Получается, по итогам тура шансы «Манчестер Сити» снизились на 7,2%, а шансы «Арсенала», соответственно, выросли на эти же 7,2%.

«Арсенал» опережает «Манчестер Сити» на один балл. При этом «канонирам» осталось сыграть один матч (против «Эвертона» дома), а «горожанам» - два (против «Тоттенхэма» на выезде и против «Вест Хэма» дома).

«Манчестер Сити» или «Арсенал»: турнирная ситуация в гонке за чемпионский титул АПЛ

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Арсенал Лондон

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