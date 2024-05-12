Мерсон: «Проблемы «Манчестер Юнайтед» продолжатся»

В Англии прошли матчи 37-го тура английской Премьер-лиги, лондонский «Арсенал» обыграл в гостевом матче «Манчестер Юнайтед». Бывший футболист «Арсенала» Пол Мерсон считает, что проблемы «Манчестер Юнайтед» продолжатся и впредь, так как позади два года при Эрике тен Хаге, но никакого прогресса не наблюдается.

- Эрик напоминает мне про фильм «Люди в чёрном», он говорит, записывает, и ты думаешь, что вроде всё не так и плохо у него. А на самом деле - ужасно. «Манчестер Юнайтед» проиграл дома девять матчей. У них бывают проблески, но я считаю, что проблемы будут продолжаться и дальше, - цитирует слова Мерсона BBC Sport.