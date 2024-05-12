Трибуны стадиона «Манчестер Юнайтед» затопило после ливня

После матча 37-го тура чемпионата Англии, в котором «Манчестер Юнайтед» принимал «Арсенал», трибуны стадиона «красных дьяволов» заполнились водой.

Это произошло в результате продолжительного ливня в Манчестере, который начал идти ещё во время матча.

Напомним, встреча прошла в воскресенье и завершилась победой лондонского клуба, автором единственного гола стал Леандро Троссар, отличившийся в первом тайме матча.

«Манчестер Юнайтед» имеет в своей копилке 54 очка и идёт на восьмом месте в чемпионате, команда Микеля Артеты, набрав 86 балла, лидирует в таблице.