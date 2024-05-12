«Арсенал» впервые выиграл 27 матчей в сезоне АПЛ

В воскресенье вечером «Арсенал» обыграл на выезде «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0. В 37 прошедших матчах сезона Премьер-лиги «канониры» отпраздновали 27 побед при 5 ничьих и 5 поражениях.

Любопытно, что «Арсенал» впервые в эпоху Премьер-лиги смог одержать 27 побед в одном чемпионате. Ранее лучшим результатом для «канониров» были 26 побед в сезонах 2001/2002, 2003/2004 и 2022/2023.

Отметим, что в памятном сезоне 2003/2004 «Арсенал» в Премьер-лиги ни разу не проиграл, но сразу 12 раз сыграл вничью при 26 победах.

В последнем туре чемпионата Англии «Арсенал» будет принимать «Эвертон».

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