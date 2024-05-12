Тен Хаг: «Нам не хватало семи игроков старта, но мы были конкурентоспособны на фоне одной из лучших команд АПЛ»

Главному тренеру «Манчестер Юнайтед» Эрику тен Хагу раз за разом удаётся находить позитив после неудачных матчей. В воскресенье «красные дьяволы» проиграли «Арсеналу» со счётом 0:1, но тен Хаг и на этот раз увидел положительные моменты. По словам нидерландца, даже в условиях кадровых проблем его команда боролась с одним из претендентов на титул.

«Несмотря на то, что нам не хватало семи игроков стартового состава, мы по-прежнему были конкурентоспособны на фоне одной из лучших команд чемпионата», - сказал тен Хаг в комментарии для Sky Sports.

«Манчестер Юнайтед» занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ.