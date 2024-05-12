Мерсон: «Похоже, «Арсенал» финиширует вторым»

Бывший футболист лондонского «Арсенала» Пол Мерсон оценил шансы команды на чемпионство в текущем розыгрыше Премьер-лиги.

«Канониры» вернулись на первое место благодаря победе над «Манчестер Юнайтед» в воскресном поединке 36-го тура (1:0). Команда Микеля Артеты на одно очко опережает «Манчестер Сити», однако «горожане» провели на одну игру меньше.

«После поражения «Арсенала» от «Астон Виллы» я сказал, что чемпионская гонка окончена, и сегодняшняя победа не изменила моё мнение. «Манчестер Сити» просто делает то, что делает. Они делают это каждую неделю, это обескураживает.

Не думаю, что мы в достаточной степени уважаем «Манчестер Сити» – речь о феноменальной команде. Похоже, «Арсенал» финиширует вторым», – заявил Мерсон, выступая на Sky Sports после сегодняшнего матча.