Руни: «Мне жаль любого, кто играет в защите «Манчестер Юнайтед»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни поделился мыслями о проблемах команды в защите.

В воскресенье «красные дьяволы» потерпели очередную неудачу, уступив в родных стенах «Арсеналу» (0:1).

«Иногда «Манчестер Юнайтед» играет так открыто, что это просто невероятно. То, сколько пространства и моментов получают соперники, – нечто безумное. Мне жаль любого, кто играет в защите «Манчестер Юнайтед», потому что в такой команде это очень сложно.

Коллектив выглядит разобщённым. «Манчестер Юнайтед» – команда отдельных исполнителей, что вызывает беспокойство, ведь даже в командах из средней и нижней частей таблицы можно увидеть единение, компактность», – цитирует BBC Руни.