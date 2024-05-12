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Рой Кин: «Манчестер Сити» - просто машина, их не остановить»

12 Мая 2024 • 21:46 Комментировать
Тоттенхэм
...
Манчестер Сити
1 6.20 X 5.20 2 1.43
14.05 22:00

Рой Кин, бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед», поделился своим мнением о выступлении «Манчестер Сити» в текущем сезоне.

- Примерно месяц назад я сомневался в них, но в последние недели не понимаю, как у меня могли быть сомнения. У них футболисты мирового уровня, тренер мирового уровня, они просто машина. Вчера против «Фулхэма» у них вроде бы был не самый лёгкий матч, но они все равно победили 4:0, их просто не остановить, - цитирует бывшего игрока «МЮ» ВВС.

Напомним, в настоящее время в активе команды Хосепа Гвардиолы 85 очков и второе место в таблице, но у «Манчестер Сити» есть игра в запасе. Отставание от «Арсенала» составляет один балл.


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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Рой Кин

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