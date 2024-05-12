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Тен Хаг рассказал о проблеме «Манчестер Юнайтед»

12 Мая 2024 • 21:46 Комментировать
Манчестер Юнайтед
0:1
Арсенал

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг после поражения от «Арсенала» (0:1) высказался о кадровых проблемах в обороне.

«Мы говорим об этом весь сезон. Очевидно, лучше иметь защитников, которые регулярно играют вместе. Нужны игроки, у которых есть уверенность при игре на той или иной позиции. У нас же некоторые вынуждены играть на позициях, к которым они не привыкли. Как следствие, допускаются ошибки. На высоком уровне за ошибки тебя наказывают. Вот с чем мы сталкиваемся», - сказал тен Хаг BBC Sport.

Следующий матч чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» проведёт 15 мая – против «Ньюкасла».

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Евро-Футбол.Ру,
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