Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг дал комментарий после поражения от «Арсенала» со счётом 0:1.

«Было ли сегодня больше позитива, чем после поражения от «Кристал Пэлас»? Да, но мы все равно разочарованы. Я хочу побеждать, и неважно, с кем мы встречаемся на футбольном поле. Мы должны выигрывать каждую игру и отдавать все силы.

Ошибка Каземиро? Это небольшая деталь. До этого мы могли бы лучшей действовать с мячом, лучше выбирать позиции и иметь лучшие варианты. Это детали», - сказал тен Хаг BBC Sport.

«Манчестер Юнайтед» занимает восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги.