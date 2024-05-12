«Манчестер Сити» или «Арсенал»: турнирная ситуация в гонке за чемпионский титул АПЛ

Уже через неделю сезон Английской премьер-лиги завершится. В этом году чемпионский титул будет разыгран не раньше, чем в последнем туре – это факт. Чемпионом станет либо «Арсенал», либо «Манчестер Сити».

На текущий момент первое место в турнирной таблице АПЛ занимает «Арсенал». В 37 матчах команда Микеля Артеты набрала 86 очков. У «Манчестер Сити» 85 очков, но команда Хосепа Гвардиолы провела на игру меньше. Что до разности голов, то здесь «канониры» чуть лучше – у них +61 против +58 у конкурента.

«Манчестер Сити» во вторник проведёт перенесённый матч против «Тоттенхэма» на выезде. Эта игра может определить, кто из претендентов на титул будет держать судьбу титула в своих руках. Если «горожане» сыграют вничью, то тогда не исключён вариант, при котором чемпион определится по разности голов.

Кстати, в последнем туре «Арсенал» будет принимать «Эвертон», а «Манчестер Сити» - «Вест Хэм».