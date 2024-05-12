Хаверц высказался после победы на «Олд Траффорд»

Игрок «Арсенала» Кай Хаверц дал комментарий после гостевой победы над «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0 в матче Премьер-лиги.

«Мы очень хорошо подготовились. Мы провели не лучшую игру, но нам нужны были три очка, и они у нас есть, так что мы можем быть счастливы. Нужно побежать в каждой игре, поскольку «Манчестер Сити» всегда оказывает давление.

Очень приятно участвовать в гонке за титул. Для этого нужно каждую неделю показывать свой лучший футбол. Когда это удаётся, ощущения становятся лучше. У нас осталась одна игра, и нам нужна поддержка всего клуба. Всё возможно!» - сказал Хаверц Sky Sports.