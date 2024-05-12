Троссар: «В этом сезоне у «Арсенала» только одна цель»

Вингер «Арсенала» Леандро Троссар высказался после победы над «Манчестер Юнайтед».

Встреча прошла в воскресенье в рамках предпоследнего тура чемпионата Англии и завершилась победой лондонского коллектива со счётом 1:0. «Арсенал» имеет в своём активе и 86 баллов и лидирует в чемпионате, на второй строчке идёт «Манчестер Сити», у которого на одно очко меньше.

- Очевидно, что у нас в этом сезоне только одна цель – выиграть чемпионат. Сегодня мы выполнили свою работу, и постараемся победить в матче с «Эвертоном». Надеюсь, на следующей неделе мы сможем что-то отпраздновать, будем на это надеяться, - сказал футболист по окончании встречи.