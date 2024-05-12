Артета высказался после победы над «Манчестер Юнайтед»

Микель Артета, главный тренер «Арсенала», высказался о победе над «Манчестер Юнайтед».

Встреча прошла в воскресенье в рамках предпоследнего тура чемпионата Англии и завершилась победой лондонского коллектива со счётом 1:0. «Арсенал» имеет в своём активе 86 баллов и лидирует в чемпионате, на второй строчке идёт «Манчестер Сити», у которого на одно очко меньше.

- Сегодня нам нужна была победа в очень трудной ситуации. Было много поставлено на карту, мы довольны результатом. «Арсенал» хорошо начал игру и доминировал, но после забитого гола мы стали играть осторожно и отошли немного назад, - цитирует испанского специалиста британские СМИ.

В заключительном туре АПЛ «Арсенал» встретится с «Эвертоном», игра пройдёт 19 мая.