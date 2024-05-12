Хаверц: «Во вторник я буду главным фанатом «Тоттенхэма» в истории!»

Футболист «Арсенала» Кай Хаверц дал комментарий по поводу матча Английской премьер-лиги между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Сити», который состоится во вторник. «Канонирам» нужно болеть за своих соседей, ведь если «шпоры» отберут очки у «горожан», то шансы команды Микеля Артеты на чемпионство резко повысятся.

Сейчас «Арсенал» опережает «Манчестер Сити» на одно очко. При этом «канонирам» осталось провести в чемпионате один матч, а «горожанам» - два.