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Хаверц: «Во вторник я буду главным фанатом «Тоттенхэма» в истории!»

12 Мая 2024 • 21:08 Комментировать

Футболист «Арсенала» Кай Хаверц дал комментарий по поводу матча Английской премьер-лиги между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Сити», который состоится во вторник. «Канонирам» нужно болеть за своих соседей, ведь если «шпоры» отберут очки у «горожан», то шансы команды Микеля Артеты на чемпионство резко повысятся.

Сейчас «Арсенал» опережает «Манчестер Сити» на одно очко. При этом «канонирам» осталось провести в чемпионате один матч, а «горожанам» - два.

«Во вторник я буду главным фанатом «Тоттенхэма» в истории! Будем надеяться на лучшее», - сказал Хаверц, давая комментарий для Sky Sports.
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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Манчестер Сити Арсенал Лондон Кай Хаверц ещё теги
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