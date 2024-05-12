«Арсенал» набрал 86 очков в АПЛ впервые с чемпионского сезона-2003/04

Сегодня, 12 мая, «канониры» в гостях обыграли «Манчестер Юнайтед» в 37-м туре АПЛ.

Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась победой команды Микеля Артеты со счётом 1:0. В копилке «каноинров» в настоящее время 86 баллов, «Арсенал» идёт на первой строчке в турнирной таблице, но у «Манчестер Сити», идущего на втором месте, игра в запасе.

В последний раз «Арсенал» набирал минимум 86 очков за сезон в 2004 году, когда выиграли чемпионат Англии, набрав 90 баллов. Тогда «канониры» за весь сезон не проигрыли ни одного матча.

В 38-м туре АПЛ «Арсенал» встретится с «Эвертоном», игра пройдёт 19 мая.