Троссар высказался после победы над «Манчестер Юнайтед»

В воскресенье «Арсенал» обыграл на выезде «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0. Автором единственного гола стал Леандро Троссар. После игры футболист дал комментарий.

«Возможно, это была не самая красивая игра, но надо отдать должное ребятам: мы хорошо защищались. Мы снова отыграли на ноль, и одного гола хватило для победы. У нас были некоторые трудности, поэтому приятно одержать победу. Когда преимущество в счёте лишь минимальное, всегда сложно. Мы пытались забить второй гол, но соперник был опасен на контратаках.

Для нас это отличный результат. Осталась одна игра, финальная. Никогда не знаешь, что произойдёт», - сказал Троссар BBC Sport.

«Арсенал» лидирует в АПЛ, опережая второй «Манчестер Сити» на одно очко. При этом «горожане» провели на одну игру меньше.