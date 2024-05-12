Почеттино может сменить «Челси» на другой топ-клуб

Поговаривают, что «Челси» может попрощаться с Маурисио Почеттино по завершению сезона 2023/2024. Судя по данным прессы, решение боссов лондонского клуба будет зависеть от итогового места лондонской команды в Премьер-лиге.

Тем временем издание La Repubblica рассказывает о том, что к 52-летнему Почеттино присматривается «Милан». «Россонери» включили аргентинца в список своих кандидатов и могут пригласить его в случае отставки в Лондоне.

В настоящий момент главным тренером «Милана» является Стефано Пиоли. Команда занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии.