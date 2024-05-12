У «Манчестер Юнайтед» худший показатель пропущенных голов за 53 года

«Манчестер Юнайтед» снова огорчил фанатов – в воскресном матче Английской премьер-лиги команда Эрика тен Хага проиграла на своём поле «Арсеналу» со счётом 0:1. Как сообщает Squawka, «красные дьяволы» пропустили уже 82 гола во всех соревнованиях нынешнего сезона. Это худший результат «Манчестер Юнайтед» за один сезон с далёкого сезона 1970/1971.

Следующий матч чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» проведёт в среду, 15 мая, - против «Ньюкасла» на своём поле. На текущий момент команда Эрика тен Хага располагается на восьмой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.