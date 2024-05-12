«Арсенал» победил в Манчестере и снова потеснил «Сити» с первой строчки АПЛ

«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» сошлись в рамках чемпионата Англии по футболу. Матч 37-го тура АПЛ состоялся 12 мая на стадионе «Олд Траффорд».

Громкая афиша давно не несёт прежней принципиальности в борьбе за высокие места, но теперь «Арсеналу» в золотой гонке противостоит другой клуб из Манчестера. Команда Хосепа Гвардиолы вновь считается фаворитом в борьбе за золото, но ещё больше ей могли помочь соседи, на «Олд Траффорд» принимавшие «канониров». Артета привёз Сака, Хаверца и Троссара в атакующей тройке, активно им помогали Томас Парти, Райс и Эдегор.

Тен Хаг из-за травмы Бруну Фернандеша и Маркуса Рэшфорда вынужден был удивлять в атаке: трио составили Гарначо, Диалло и Хёйлунн, а в опорной зоне работали Мактоминай, Майну и Амрабат. Им пришлось с первых же минут прочувствовать давление «Арсенала». Слишком сильно команда Артеты не рисковала, но планомерно наращивала давления фланговыми атаками. Угловые возникали часто, а «МЮ» пытался сделать матч более закрытым.

Но не избежал быстрого гола, случившегося на самой его границе. Шла двадцатая минута, когда Онана выбил мяч на Уайта. Бен вырезал по бровке на свободного Хаверца, а Кай спокойно вошёл в штрафную площадь, стянул на себя внимание и прострелил. Троссар вонзил мяч в сетку на дальнем углу – 0:1. Следующую опасную атаку вновь создал Уайт. В этот раз он и завершал сам, влетев на угол вратарской площади после «стеночки» с Сака. Букайо отдал своевременно, Уайт пробил сильно, но не попал в дальний угол.

У «Манчестер Юнайтед» за первый тайм ни одного удара (и ни одного опасного удара) в створ ворот, хотя попыток было достаточно – восемь. «Арсенал» же стал играть по счёту, атаковать не забывал, но и вперёд сильно не рвался, всё-таки минимальная победа футболистов Артеты устраивала. Правда, их редкие атаки выглядели даже интереснее. Так на исходе часа игрового времени дубль мог оформить Троссар, который забрал подбор после удара Райса и суматохи. Леандро с угла вратарской пытался пробить в сутолоке, однако тоже был накрыт.

«Манчестеру» нужно было отыгрываться, но не хватало ни сил, ни выдумки. Из-за травмы Диалло вышел Антони, вместо Эванса появился Камбвала – вот и всё усиление на концовку матча. У «Арсенала» свежие игроки опять-таки сделали больше. Мартинелли на дриблинге прибежал к штрафной площади, раздёргал оппонента и пробил под перекладину – Онана достал в броске. Андре больше не пропустил, вот только «Арсеналу» больше и не нужно было.

Ничего толкового в итоге не создал «МЮ», уступив «канонирам» на своём поле. «Арсенал» вновь водрузился на первую строчку. У «Манчестер Сити» матч в запасе и один балл отставания.