Агент рассказал о ситуации с будущим ван де Бека – игрок не хочет возвращаться в АПЛ

Агент Гидо Альберс, который работает с полузащитником Донни ван де Беком, высказался на тему будущего 27-летнего футболиста.

«Мы в один голос сказали: «Нужно вернуться к основам». За последние годы он многое потерял, и он голоден. «Айнтрахт» решил не пользоваться опцией выкупа, то есть ван де Бек вернётся в «Манчестер Юнайтед». Сейчас я веду переговоры с клубом. Донни не хочет оставаться в АПЛ. Для него это не лучший выбор.

Донни нужно вернуться в клуб, который играет в хороший футбол. В «Аякс» он не вернётся – я предпочитаю поискать варианты в Испании, Италии или Франции», - сказал агент ESPN.