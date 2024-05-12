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Агент рассказал о ситуации с будущим ван де Бека – игрок не хочет возвращаться в АПЛ

12 Мая 2024 • 18:38 Комментировать

Агент Гидо Альберс, который работает с полузащитником Донни ван де Беком, высказался на тему будущего 27-летнего футболиста.

«Мы в один голос сказали: «Нужно вернуться к основам». За последние годы он многое потерял, и он голоден. «Айнтрахт» решил не пользоваться опцией выкупа, то есть ван де Бек вернётся в «Манчестер Юнайтед». Сейчас я веду переговоры с клубом. Донни не хочет оставаться в АПЛ. Для него это не лучший выбор.

Донни нужно вернуться в клуб, который играет в хороший футбол. В «Аякс» он не вернётся – я предпочитаю поискать варианты в Испании, Италии или Франции», - сказал агент ESPN.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Манчестер Юнайтед Айнтрахт Франкфурт Гидо Альберс Донни ван де Бек ещё теги
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Агент рассказал о ситуации с будущим ван де Бека – игрок не хочет возвращаться в АПЛ
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