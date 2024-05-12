Видич поделился ожиданиями от владельца «Манчестер Юнайтед»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Неманья Видич ждёт прогресса от команды после прихода в клуб нового владельца. Как известно, зимой управление клубом взяла на себя компания INEOS Джим Рэтклиффа.

«Я смотрю на сэра Джима Рэтклиффа и вижу: он очень успешный в своём бизнесе, и это не случайно. Он руководит большим количеством людей, и он понимает важность структуры, менталитета и культуры. Думаю, он попытается направить руководство клубом в правильное русло и создать победную культуру. Думаю, все ждут побед от «Манчестер Юнайтед» - не только фанаты», - сказал Видич the Times.

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» сыграет в АПЛ против «Арсенала». Не пропустите текстовую трансляцию.