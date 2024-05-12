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Форвард «Ливерпуля» Диас высказался после слухов о «Барселоне» и «ПСЖ»

12 Мая 2024 • 18:18 Комментировать
Астон Вилла
...
Ливерпуль
1 4.00 X 4.60 2 1.70
13.05 22:00

В последние недели слухи связывали нападающего «Ливерпуля» Луиса Диаса с такими клубами, как «Барселона» и «ПСЖ». Колумбийский футболист высказался и сообщил, что он счастлив выступать в «Ливерпуле».

«Ни для кого не секрет, что мы финишировали в сезоне не так хорошо, как надеясь. Мы хотели выиграть АПЛ и остальные соревнования, в которых участвовали. К сожалению, в последнее время мы не смогли добиться результатов.

Но в то же время мы провели достойный сезон – как индивидуально, так и командно. Есть много вещей, которые можно улучшить. Я счастлив и доволен тем, что нахожусь здесь», - сказал Диас пресс-службе «Ливерпуля».

«Ливерпуль» потерял шансы стать чемпионом Англии

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Луис Диас

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