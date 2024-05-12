Пранкер смог сесть в автобус «Манчестер Юнайтед» после матча – как ему это удалось

В начале недели «Манчестер Юнайтед» шокировал своих болельщиков поражением от «Кристал Пэлас» со счётом 0:4. После игры пранкер Лизвани смог сесть в командный автобус «красных дьяволов». Как же ему это удалось?

Как сообщает Daily Mail, молодой человек надел спортивный костюм «Манчестер Юнайтед» и держал в руках дизайнерскую сумку, поэтому охранники стадиона подумали, что человек является представителем «красных дьяволов». Однако «зайца» быстро заметили охранники «Манчестер Юнайтед». Они любезно попросили человека выйти из автобуса.

Инцидент не остался незамеченным – в АПЛ сочли это серьёзным нарушением безопасности. Лига призвала клубы внимательнее следить за такими выходками фанатов.