«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» объявили составы на очный матч АПЛ

В воскресенье в 37-м туре Английской премьер-лиги будут сражаться «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг выбрал такой стартовый состав: Онана, Уан-Биссака, Эванс, Каземиро, Далот, Майну, Мактоминай, Амрабат, Гарначо, Диалло, Хёйлунн.

Наставник «Арсенала» Микель Артета, в свою очередь, доверил место на поле с первых минут таким игрокам: Райя, Уайт, Салиба, Габриэль, Томиясу, Райс, Парти, Эдегор, Сака, Троссар, Хаверц.

Матч между «Манчестер Юнайтед» и «Арсеналом» стартует в 18:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.