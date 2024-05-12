«Бавария» нашла усиление в АПЛ

«Бавария» строит планы по усилению своего состава на летнее трансферное окно. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на the Sun, мюнхенский клуб может приобрести полузащитника «Кристал Пэлас» Адама Уортона.

«Бавария» проявляла интерес у Уортону зимой, но футболист тогда решил перебраться из «Блэкберна» в «Кристал Пэлас». Лондонский клуб заплатил за талантливого игрока больше 21,1 миллиона евро, судя по информации портала Transfermarkt.

Адаму Уортону 20 лет. За «Кристал Пэлас» полузащитник провёл 15 официальных матчей, в которых записал на свой счёт три голевых паса на партнёров.