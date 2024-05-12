Из «Арсенала» могут уйти 10 игроков – названы все фамилии

Летом в «Арсенале» может произойти серьёзная перестройка состава. Из клуба могут уйти 10 футболистов, включая тех, чьи контракты истекают, и кто в настоящий момент выступает в арендах за другие клубы.

По данным Mirror, статус свободных агентов летом обретут Седрик Соареш, Мохамед Эльнени и Артур Оконкво. Кроме того, «канониры» готовы расстаться с Эдди Нкетиа, Эмилом Смитом-Роу, Кираном Тирни, Нуну Таварешем, Альбертом Локонга, Рейссом Нельсоном и Аароном Ремсдейлом.

В воскресенье «Арсенал» проведёт гостевой матч Премьер-лиги против «Манчестер Юнайтед», не пропустите текстовую трансляцию.