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Из «Арсенала» могут уйти 10 игроков – названы все фамилии

12 Мая 2024 • 15:58 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Арсенал
1 7.50 X 5.80 2 1.37
Через 2 ч. 2 мин.

Летом в «Арсенале» может произойти серьёзная перестройка состава. Из клуба могут уйти 10 футболистов, включая тех, чьи контракты истекают, и кто в настоящий момент выступает в арендах за другие клубы.

По данным Mirror, статус свободных агентов летом обретут Седрик Соареш, Мохамед Эльнени и Артур Оконкво. Кроме того, «канониры» готовы расстаться с Эдди Нкетиа, Эмилом Смитом-Роу, Кираном Тирни, Нуну Таварешем, Альбертом Локонга, Рейссом Нельсоном и Аароном Ремсдейлом.

В воскресенье «Арсенал» проведёт гостевой матч Премьер-лиги против «Манчестер Юнайтед», не пропустите текстовую трансляцию.

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