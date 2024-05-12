Видич выделил трёх защитников АПЛ

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Неманья Видич назвал тройку лучших защитников Английской премьер-лиги.

«Лучшие защитники сейчас? Мне нравится говорить о молодых. Микки ван де Вен из «Тоттенхэма». Он быстр, силён и хорош в верховой борьбе. У него есть большие возможности для прогресса.

Также дуэт из «Арсенала» [Габриэль и Уильям Салиба] в порядке. Наблюдая за ними, я чувствую, что им нравится обороняться, и что они хотят играть на ноль. Мне нравится их менталитет. И они хорошо действуют в связке, а это важно», - сказал Видич the Times.

Отметим, что по ходу своей карьере Неманья Видич поиграл в России за «Спартак».