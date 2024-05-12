Главный тренер «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер сохранит свой пост. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По сведениям источника, руководство «орлов» считает 49-летнего специалиста абсолютно неприкасаемым. Отмечается, что сам Гласнер всем доволен и уже планирует летнее трансферное окно.

Напомним, австрийский специалист возглавил «Кристал Пэлас» в феврале 2024 года. Трудовой договор Гласнера с клубом рассчитан до лета 2026 года.

После 37 туров «Кристал Пэлас» занимает 12-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, имея в копилке 46 зачетных баллов.

В последнем туре АПЛ команда Гласнера примет на своем поле «Астон Виллу» (19 мая).