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Стало известно будущее Гласнера в «Кристал Пэлас» слухи

12 Мая 2024 • 11:20 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Астон Вилла
19.05 18:00

Главный тренер «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер сохранит свой пост. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По сведениям источника, руководство «орлов» считает 49-летнего специалиста абсолютно неприкасаемым. Отмечается, что сам Гласнер всем доволен и уже планирует летнее трансферное окно.

Напомним, австрийский специалист возглавил «Кристал Пэлас» в феврале 2024 года. Трудовой договор Гласнера с клубом рассчитан до лета 2026 года.

После 37 туров «Кристал Пэлас» занимает 12-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, имея в копилке 46 зачетных баллов.

В последнем туре АПЛ команда Гласнера примет на своем поле «Астон Виллу» (19 мая).

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Евро-Футбол.Ру,
Кристал Пэлас Оливер Гласнер

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