Вратарь «Арсенала» Ремсдейл выбрал новый клуб в АПЛ

Голкипер лондонского «Арсенала» Аарон Ремсдейл сменит клубную прописку в летнее трансферное окно. Об этом рапортуют журналисты TBR Football.

Согласно сведениям журналистов, вратарь продолжит карьеру в другом английском клубе. Речь идет о «Ньюкасле». В лондонском коллективе сделали ставку на Давида Райю, а потому не будут препятствовать переходу Ремсдейла в стан «сорок».

В нынешнем сезоне 25-летний вратарь принял участие в 11 поединках за лондонский коллектив, в которых пропустил 12 голов. В трех встречах Ремсдейл сохранил свои владения в неприкосновенности.