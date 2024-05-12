Эдуард Мор высказал мнение о матче «Манчестер Юнайтед» - «Арсенал»

Бывший защитник московского «Спартака» Эдуард Мор поделился мыслями о центральном матче 37-го тура Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и лондонским «Арсеналом».

«Арсенал» выглядит очень хорошо. «Канониры» должны побеждать. Я не вижу никаких предпосылок, что «красные дьяволы» смогут что-либо противопоставить «Арсеналу». У команды поставлена игра, она мотивирована», - передает слова эксперта «РБ Спорт».

Встреча между «красными дьяволами» и «канонирами» состоится сегодня, 12 мая, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Начало игры запланировано в 18:30 по московскому времени.