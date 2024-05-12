Титов сделал ставку на матч «Манчестер Юнайтед» - «Арсенал»

В рамках 37-го тура Английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» принимал лондонский «Арсенал». Об этом поединке поделился мнением бывший полузащитник сборной России и московского «Спартака» Егор Титов.
«13 мячей забил «Арсенал» в последних четырех встречах. Минимум два забьют и здесь. Но рисковать не буду. Поставлю на «X2 и тотал больше 2,5». «МЮ» дома уж что-то должен придумать впереди», - передает слова Титова «РБ Спорт».
Поединок «Манчестер Юнайтед» - «Арсенал» состоится сегодня, 12 мая, на стадионе «Олд Траффорд». Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени.
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