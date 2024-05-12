Титов сделал ставку на матч «Манчестер Юнайтед» - «Арсенал»

«13 мячей забил «Арсенал» в последних четырех встречах. Минимум два забьют и здесь. Но рисковать не буду. Поставлю на «X2 и тотал больше 2,5». «МЮ» дома уж что-то должен придумать впереди», - передает слова Титова «РБ Спорт».