Казанский сделал уверенный прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» - «Арсенал»

Комментатор Денис Казанский поделился ожиданиями от предстоящего поединка между «Манчестер Юнайтед» и лондонским «Арсеналом» в чемпионате Англии.
«МЮ» будет совсем другим в сравнении с тем, что мы видели в Лондоне, и «Арсенал» получит очень тяжелое испытание. В том, что выиграет «Манчестер», я сомневаюсь. В том, что команда не проиграет, я уверен», - передает слова Казанского «РБ Спорт».
Матч 37-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Арсеналом» состоится в воскресенье, 12 мая, на стадионе «Олд Траффорд». Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.
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