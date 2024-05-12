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Казанский сделал уверенный прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» - «Арсенал»

12 Мая 2024 • 10:03 Комментировать (1)

Комментатор Денис Казанский поделился ожиданиями от предстоящего поединка между «Манчестер Юнайтед» и лондонским «Арсеналом» в чемпионате Англии.

«МЮ» будет совсем другим в сравнении с тем, что мы видели в Лондоне, и «Арсенал» получит очень тяжелое испытание. В том, что выиграет «Манчестер», я сомневаюсь. В том, что команда не проиграет, я уверен», - передает слова Казанского «РБ Спорт».

Матч 37-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Арсеналом» состоится в воскресенье, 12 мая, на стадионе «Олд Траффорд». Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон Денис Казанский ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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LMI
12 Мая 2024 в 10:57
Все может быть. То что игра для Арсенала будет ОЧЕНЬ тяжелой - сомнений нет
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