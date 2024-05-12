Казанский сделал уверенный прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» - «Арсенал»

«МЮ» будет совсем другим в сравнении с тем, что мы видели в Лондоне, и «Арсенал» получит очень тяжелое испытание. В том, что выиграет «Манчестер», я сомневаюсь. В том, что команда не проиграет, я уверен», - передает слова Казанского «РБ Спорт».