У «Манчестер Юнайтед» нет шансов победить «Арсенал» — прогноз Opta

12 мая в Манчестере состоится матч 37-го тура Английской премьер-лиги. «Манчестер Юнайтед» на стадионе «Олд Траффорд» примет «Арсенал».

Известный суперкомпьютер Opta считает, что у «красных дьяволов» нет шансов на победу в этой игре. Искусственный интеллект даёт всего лишь 28,8% на победу хозяев. «Арсенал», по версии Opta, должен побеждать «Манчестер Юнайтед», на этот исход суперкомпьютер даёт 43,1%. Ничья оценивается в 28,1%.

В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Юнайтед» идёт на восьмом месте с 54 очками. У «Арсенала» 83 очка, команда ведёт борьбу за победу в чемпионате Англии. Лидирует в АПЛ «Манчестер Сити» с 85 очками.

Важно отметить, что специалисты оценивают победу «красных дьяволов» коэффициентом 8, виктория «Арсенала» оценена в 1,37. За ничью специалисты предлагают коэффициент 6.

Начало матча – в 18:30, за текстовой прямой трансляцией следить можно на портале LiveResult по ссылке.