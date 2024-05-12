Гвардиола: «Я ждал спада «Манчестер Сити»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что ждал спада команды после триумфального прошлого сезона. «Горожане» в минувшей игровой кампании оформили требл.
«На нас оказывается давление, мы его хорошо ощущаем. Если в оставшихся матчах потеряем очки, то все будет кончено. Команда знает, что от нее требуется. Но я ждал этого спада после прошлогоднего требла», - передает слова испанского специалиста Beln Sports.
Напомним, что в оставшихся матчах чемпионата Англии «Манчестер Сити» будут противостоять лондонские «Тоттенхэм» и «Вест Хэм». В случае двух побед команда Гвардиолы гарантированно станет чемпионом Премьер-лиги.
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