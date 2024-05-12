Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гвардиола: «Я ждал спада «Манчестер Сити»

12 Мая 2024 • 08:30 Комментировать

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что ждал спада команды после триумфального прошлого сезона. «Горожане» в минувшей игровой кампании оформили требл.

«На нас оказывается давление, мы его хорошо ощущаем. Если в оставшихся матчах потеряем очки, то все будет кончено. Команда знает, что от нее требуется. Но я ждал этого спада после прошлогоднего требла», - передает слова испанского специалиста Beln Sports.

Напомним, что в оставшихся матчах чемпионата Англии «Манчестер Сити» будут противостоять лондонские «Тоттенхэм» и «Вест Хэм». В случае двух побед команда Гвардиолы гарантированно станет чемпионом Премьер-лиги.

👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Мальдини назвал двух самых техничных игроков в истории - это не Месси и Роналду Эксперты проанализировали спорный момент матча «Реал» - «Бавария» - офсайда не было Анри назвал игрока «Баварии», которого нельзя было убирать в матче с «Реалом» Макрон: «Если Мбаппе не сыграет на Олимпиаде, я обещаю большое давление его будущему клубу» «Реал», «ПСЖ» или «Манчестер Юнайтед»: вратарь Лунин выбрал себе клуб Известны все финалисты Лиги Европы и Лиги конференций Президент «Реала» Перес назначил встречу с Кроосом и Модричем - будет принято важное решение Анчелотти ответил на призыв Касильяса выпустить Лунина в финале Лиги чемпионов Модрич принял решение по будущему Тухель объяснил, почему заменил Кейна в концовке матча с «Реалом»
34-летний Хоселу пишет историю: «Реал» за три минуты переборол «Баварию» и вышел в финал Лиги чемпионов «Реал» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Эксперты проанализировали спорный момент матча «Реал» - «Бавария» - офсайда не было «Зенит» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 Шансы Месси на «Золотой мяч» выросли: Рейтинг претендентов Мбаппе опять не выиграет Лигу чемпионов: «Боруссия» ещё раз победила «ПСЖ» и забралась в финал «Зенит» проиграл ЦСКА на своём поле и отдал судьбу золота РПЛ в руки «Динамо» Назван новый фаворит на «Золотой мяч» после выхода «Реала» в финал Лиги чемпионов «Байер» - «Рома»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 «Дженоа» забил 3 гола с 2 ударов в створ и отобрал победу у «Милана»
Спортивные новости
Канарейкин высказался о большом количестве игроков из системы СКА в сборной «Россия 25» Быков: «Такое ощущение, что мы СКА накатываем через сборную» Кожевников – о Бобровском: «Он вообще звезда номер один!» Сборная Казахстана стартовала с победы на чемпионате мира по хоккею, обыграв сборную Франции Швёнтек обыграла Путинцеву и вышла в четвёртый круг турнира в Риме Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
12.05.24 в 18:30
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Арсенал Арсенал
4.90 4.60 1.54
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 12 Мая
08:30 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Я ждал спада «Манчестер Сити»
07:56 · Англия. Премьер-лига
​Раньери спросили о приглашении в «Кальяри» Джейми Варди
07:20 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Манчестер Юнайтед» тен Хаг ответил всем критикам
11 Мая
22:52 · Англия. Премьер-лига
Джеймс высказался о своём возвращении на поле в составе «Челси»
22:44 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «Челси» пропустил гол, который не должен был пропускать»
22:39 · Англия. Премьер-лига
Палмер: «Цель «Челси» - шестое место»
21:31 · Англия. Премьер-лига
«Челси» в концовке перевернул матч с «Ноттингем Форест»
20:50 · Англия. Премьер-лига
Палмер установил рекорд лондонского «Челси»
19:53 · Англия. Премьер-лига
«Лутон» установил рекорд АПЛ
19:09 · Англия. Премьер-лига
«Кристал Пэлас» уверенно одолел «Вулверхэмптон»
19:07 · Англия. Премьер-лига
«Брентфорд» был сильнее «Борнмута» в результативной концовке
19:05 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» одолел главного аутсайдера
19:03 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» не смог обыграть «Брайтон»
19:02 · Англия. Премьер-лига
«Лутон Таун» фактически вылетел, уступив «Вест Хэму»
19:00 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» - «Челси»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3
Все новости
Рекомендуем