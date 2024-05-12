Гвардиола: «Я ждал спада «Манчестер Сити»

«На нас оказывается давление, мы его хорошо ощущаем. Если в оставшихся матчах потеряем очки, то все будет кончено. Команда знает, что от нее требуется. Но я ждал этого спада после прошлогоднего требла», - передает слова испанского специалиста Beln Sports.