​Раньери спросили о приглашении в «Кальяри» Джейми Варди

Итальянский специалист Клаудио Раньери услышал достаточно неожиданный вопрос - его спросили, почему он не пригласит в свой нынешний клуб Джейми Варди. Они сотворили вместе чудо 2016 года, когда Раньери привёл «Лестер» к сенсационному титулу в английском чемпионате, а Варди стал вторым лучшим бомбардиром чемпионата, уступив только Гарри Кейну.

Но Раньери оказался не готов к продолжению диалога на эту тему:

- Джейми уже в возрасте, он хорошо знает английский чемпионат, оставим его там, - ответил журналистам Раньери, слова которого цитирует pianetamilan.it.

Раньери расстался с «Лестером» в 2017 году.