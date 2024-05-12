Тренер «Манчестер Юнайтед» тен Хаг ответил всем критикам

«Я вообще не жалею, что возглавил «Юнайтед». Это очень большой клуб. Мне было интересно это испытание. Я видел комментарии, что меня пора отправить в отставку. Эти люди не разбираются в футболе. Думаю, что есть люди, которые понимают все тонкости работы, а потому относятся ко всему более терпеливо», - передает слова нидерландца инсайдер Фабрицио Романо.