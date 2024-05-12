Тренер «Манчестер Юнайтед» тен Хаг ответил всем критикам

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал критику в свой адрес со стороны прессы и болельщиков.
«Я вообще не жалею, что возглавил «Юнайтед». Это очень большой клуб. Мне было интересно это испытание. Я видел комментарии, что меня пора отправить в отставку. Эти люди не разбираются в футболе. Думаю, что есть люди, которые понимают все тонкости работы, а потому относятся ко всему более терпеливо», - передает слова нидерландца инсайдер Фабрицио Романо.
Напомним, что тен Хаг занимает пост наставника «красных дьяволов» с лета 2022 года. В этом сезоне команда занимает восьмое место после 35 туров АПЛ.
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