Джеймс высказался о своём возвращении на поле в составе «Челси»

Защитник и капитан «Челси» Рис Джеймс высказался о своём возвращении на поле после тяжёлой травмы.

Напомним, в субботу «синие» в гостях одержали победу над «Ноттингем Форест», встреча завершилась со счётом 3:2, а Джеймс появился на поле на 79-й минуте. До этого футболист пять месяцев не играл из-за травмы, полученной в декабре прошлого года. Впоследствии 24-летний защитник перенёс операцию.

- Все долго ждали моего возвращения, и я рад вернуться, - цитирует Джеймса ВВС.

На данный момент «Челси» имеет в своей копилке 57 баллов и идёт на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата Англии.