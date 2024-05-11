Почеттино: «Челси» пропустил гол, который не должен был пропускать»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о победе над «Ноттингем Форест».

Встреча прошла в рамках 37-го тура АПЛ и завершилась со счётом 3:2 в пользу лондонской команды.

- Это была трудная игра против команды, которая проводит хороший сезон. Мы контролировали мяч, но пропустили гол, который не должны были пропускать. Второй тайм был трудным, но мы смогли одержать эту важную победу. Самое главное – три очка.

Сможем ли выйти в еврокубки? Надеюсь, что да, но впереди еще две большие игры, - цитирует специалиста ВВС.

«Челси» занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 57 очков.