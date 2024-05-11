Палмер: «Цель «Челси» - шестое место»

Полузащитник «Челси» Коул Палмер высказался о победе над «Ноттингем Форест» в 37-м туре чемпионата Англии.

Встреча завершилась победой лондонского клуба со счётом 3:2, Палмер начал матч в стартовом составе и не отметился голом в этой игре.

- Это большая и очень важная победа для «Челси». Нам нужно было победить сегодня и набрать три очка.

Что касается цели «Челси», то хотим занять шестое место. Надеюсь, сможем вернуться в еврокубки, - сказал футболист по окончании встречи.

В текущем сезоне Палмер провёл в АПЛ 32 матча, в которых 21 раз поразил ворота соперников и сделал 10 результативных передач на партнёров по команде.