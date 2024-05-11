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«Челси» в концовке перевернул матч с «Ноттингем Форест»

11 Мая 2024 • 21:31 Комментировать
Ноттингем Форест
2:3
Челси
окончен

Набравший ход «Челси» активно ведёт борьбу за еврокубки. В субботу «синие» бились за очки с «Ноттингем Форест», который только теоретически может вылететь во второй дивизион.

Уже в первой атаке Крис Вуд убежал один на один с голкипером, который чудом задел мяч после удара. В ответ Коул Палмер выдал проникающий пас на Михаила Мудрика, который сразу пробил метров в дальний угол - 0:1. Быстро отыгрался соперник после подачи со штрафного, результативный удар головой в активе Вийи Боли. Палмер снова выдал чудо-пас, Николас Джексон сам перед воротами, но кипера не переиграл.

Морган Гиббс-Уайт с нескольких метров пробил в штангу головой, добивание в упор неточное. После подачи со штрафного Тьяго Силва головой попал в каркас ворот. То же самое после попытки Каллума Хадсона-Одои и рикошета. Хадсон-Одои все же добился своего и с линии штрафной забил бывшей команде - 2:1. В ответ Рахим Стерлинг проник в штрафную слева и закрутил мяч в дальний угол. Еще атака, Рис Джеймс справа набросил на дальнюю штангу, а там Джексон головой вколотил мяч без помех - 2:3.

«Челси» уже делит шестое место с «Ньюкаслом», соперник четвертый с конца.

Протокол игры  
Ноттингем Форест2:3Челси
  8'Мудрик Михаил (0:1)
(1:1) Боли Вийи16'  
(2:1) Хадсон-Одои Каллум74'  
  80'Стерлинг Рахим (2:2)
  82'Джексон Николас (2:3)
Селс МатцБоли ВийиМурильо ДжейсонНьякат Мусса  77' 87' (Авонийи Тайво ( 87') Монтьель Гонсало 72' (Эланга Энтони ( 72') Эйна ОлаГиббс-Уайт МорганЙейтс Райан 72' (Тоффоло Харри ( 72') Данило ЛаранжераХадсон-Одои Каллум 86' (Домингес Николас ( 86'  90') Вуд Крис
Запасные: Куяте ШейхуТёрнер МэттОриги ДивокОмобамиделе ЭндрюСангаре Ибрахим
Петрович ДжорджеЧалоба ТревоСилва ТьягоБадьяшиль Бенуа  15' 58' (Гюсто Мало ( 58') Кукурелья МаркКайседо МойсесГаллахер Конор  34' 79' (Джеймс Рис II ( 79') Мадуэке Нони 58' (Нкунку Кристофер ( 58') Палмер КоулМудрик Михаил 73' (Стерлинг Рахим ( 73') Джексон Николас  83'
Запасные: Дисаси АксельБеттинелли МаркусКазадеи ЧезареУгочукву ЛеслиКолвилл Леви
11 мая. Стадион "Сити Граунд" (Ноттингем).

 

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Челси Ноттингем Форест

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