«Челси» в концовке перевернул матч с «Ноттингем Форест»

Набравший ход «Челси» активно ведёт борьбу за еврокубки. В субботу «синие» бились за очки с «Ноттингем Форест», который только теоретически может вылететь во второй дивизион.

Уже в первой атаке Крис Вуд убежал один на один с голкипером, который чудом задел мяч после удара. В ответ Коул Палмер выдал проникающий пас на Михаила Мудрика, который сразу пробил метров в дальний угол - 0:1. Быстро отыгрался соперник после подачи со штрафного, результативный удар головой в активе Вийи Боли. Палмер снова выдал чудо-пас, Николас Джексон сам перед воротами, но кипера не переиграл.

Морган Гиббс-Уайт с нескольких метров пробил в штангу головой, добивание в упор неточное. После подачи со штрафного Тьяго Силва головой попал в каркас ворот. То же самое после попытки Каллума Хадсона-Одои и рикошета. Хадсон-Одои все же добился своего и с линии штрафной забил бывшей команде - 2:1. В ответ Рахим Стерлинг проник в штрафную слева и закрутил мяч в дальний угол. Еще атака, Рис Джеймс справа набросил на дальнюю штангу, а там Джексон головой вколотил мяч без помех - 2:3.

«Челси» уже делит шестое место с «Ньюкаслом», соперник четвертый с конца.